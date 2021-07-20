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#Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

УЕФА утвердил дату первого матча «Спартака» и «Бенфики» в квалификации ЛЧ. Он пройдет 4 августа

2 часа назад

«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

  • Первая игра. 4 августа в Москве. Начало в 20:00 по Москве.
  • Ответная игра. 10 августа в Лиссабоне. Время еще не определено.

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» нужно пройти «Бенфику» и победить в раунде плей-офф. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.

При поражении от «Бенфики» «Спартак» пройдет в групповой этап Лиги Европы.

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Источник:
твиттер «Спартака»
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