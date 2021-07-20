УЕФА утвердил дату первого матча «Спартака» и «Бенфики» в квалификации ЛЧ. Он пройдет 4 августа

«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Первая игра. 4 августа в Москве. Начало в 20:00 по Москве.

Ответная игра. 10 августа в Лиссабоне. Время еще не определено.

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» нужно пройти «Бенфику» и победить в раунде плей-офф. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.

При поражении от «Бенфики» «Спартак» пройдет в групповой этап Лиги Европы.