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УЕФА утвердил дату первого матча «Спартака» и «Бенфики» в квалификации ЛЧ. Он пройдет 4 августа
2 часа назад
«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
- Первая игра. 4 августа в Москве. Начало в 20:00 по Москве.
- Ответная игра. 10 августа в Лиссабоне. Время еще не определено.
Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» нужно пройти «Бенфику» и победить в раунде плей-офф. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
При поражении от «Бенфики» «Спартак» пройдет в групповой этап Лиги Европы.
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