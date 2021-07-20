В олимпийской сборной США по баскетболу 3x3 выявлен коронавирус за шесть дней до матча с Россией

Баскетболистка Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на коронавирус. Сборная США сняла ее с Олимпиады и заявила вместо нее Джеки Янг.

Сообщений о других случаях заболевания в команде нет.

США проведет свои первые матчи 24 июля против Франции и Монголии.

25 июля они сыграют против Румынии и России.

В женском баскетболе 3х3 играют восемь команд. Две лучшие по итогам группового этапа попадут в полуфиналы, команды с третьего по шестое места выйдут в четвертьфиналы.