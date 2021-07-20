Олимпиада-2020
В олимпийской сборной США по баскетболу 3x3 выявлен коронавирус за шесть дней до матча с Россией
2 часа назад
Баскетболистка Кэти Лу Самуэльсон сдала положительный тест на коронавирус. Сборная США сняла ее с Олимпиады и заявила вместо нее Джеки Янг.
Сообщений о других случаях заболевания в команде нет.
- США проведет свои первые матчи 24 июля против Франции и Монголии.
- 25 июля они сыграют против Румынии и России.
В женском баскетболе 3х3 играют восемь команд. Две лучшие по итогам группового этапа попадут в полуфиналы, команды с третьего по шестое места выйдут в четвертьфиналы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые