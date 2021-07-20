«Эвертон» отстранил своего игрока из-за расследования. Полиция ведет дело о сексуальном преступлении против детей

«Эвертон» выступил с заявлением об отстранении своего футболиста:

Клуб не раскрыл его имя и написал только, что это игрок первой команды.

«Эвертон» помогает властям в расследовании и пока отказывается от других заявлений.

Подробностей о деле, которое ведет полиция, клуб не раскрыл.

Сообщение «Эвертона» появилось вскоре после новостей об аресте футболиста АПЛ. Mirror процитировал заявление полиции Большого Манчестера: «Офицеры арестовали 31-летнего мужчину 16 июля по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей».

Издание не назвало имя игрока по юридическим причинам, но по косвенным признакам речь идет о Гильфи Сигурдассоне.

В клубе только два игрока в возрасте 31 года: Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон.

Mirror утверждает, что подозреваемый регулярно играет за сборную. Делф не вызывается в Англию с 2019 года, а Сигурдссон – регулярный игрок Исландии.

Также Mirror взял комментарий у клуба, на раскрыв его название. Этот комментарий полностью совпадает с текстом заявления «Эвертона».

Агент игрока отказался от заявлений. Подробностей о расследовании нет.