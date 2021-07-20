Эвертон
АПЛ
Гильфи Сигурдссон
«Эвертон» отстранил своего игрока из-за расследования. Полиция ведет дело о сексуальном преступлении против детей
2 часа назад
«Эвертон» выступил с заявлением об отстранении своего футболиста:
- Клуб не раскрыл его имя и написал только, что это игрок первой команды.
- «Эвертон» помогает властям в расследовании и пока отказывается от других заявлений.
- Подробностей о деле, которое ведет полиция, клуб не раскрыл.
Сообщение «Эвертона» появилось вскоре после новостей об аресте футболиста АПЛ. Mirror процитировал заявление полиции Большого Манчестера: «Офицеры арестовали 31-летнего мужчину 16 июля по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей».
Издание не назвало имя игрока по юридическим причинам, но по косвенным признакам речь идет о Гильфи Сигурдассоне.
- В клубе только два игрока в возрасте 31 года: Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон.
- Mirror утверждает, что подозреваемый регулярно играет за сборную. Делф не вызывается в Англию с 2019 года, а Сигурдссон – регулярный игрок Исландии.
- Также Mirror взял комментарий у клуба, на раскрыв его название. Этот комментарий полностью совпадает с текстом заявления «Эвертона».
Агент игрока отказался от заявлений. Подробностей о расследовании нет.
- Сигурдссону 31 год. Он играет в «Эвертоне» с 2017 года, это вице-капитан клуба.
- В АПЛ уже расследовали случаи сексуальных действий игроков с несовершеннолетними. В 2016 году игрок «Сандерленда» получил шесть лет тюрьмы за соблазнение несовершеннолетней.
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