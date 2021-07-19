Ведран Чорлука
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#Ведран Чорлука #РПЛ #Локомотив

Чорлука ушел из штаба «Локомотива» через 13 дней после назначения. Причина – семейные обстоятельства

2 часа назад

Ведран Чорлука сообщил об уходе из тренерского штаба «Локомотива».

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – цитирует Чорлуку официальный сайт клуба.

6 июля Чорлука присоединился к «Локомотиву» на сборах в Бад-Вальтерсдорфе и был представлен в качестве одного из тренеров. 19 июля он покинул клуб.

В мае он завершил карьеру игрока.

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Источник:
«Локомотив»
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