Чорлука ушел из штаба «Локомотива» через 13 дней после назначения. Причина – семейные обстоятельства

Ведран Чорлука сообщил об уходе из тренерского штаба «Локомотива».

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва. Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – цитирует Чорлуку официальный сайт клуба.

6 июля Чорлука присоединился к «Локомотиву» на сборах в Бад-Вальтерсдорфе и был представлен в качестве одного из тренеров. 19 июля он покинул клуб.

В мае он завершил карьеру игрока.