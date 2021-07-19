«Бенфика» 12 раз играла с русскими клубами за последние десять лет. В августе – еще две игры со «Спартаком»

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Бенфика» за последние лет шесть раз выпадала клубам из России. Каждый раз – в Лиге чемпионов.

Сезон-2011/12: «Зенит» (2:3, 2:0) – в 1/8 финала.

Сезон-2012/13: «Спартак» (1:2, 2:0) – в группе.

Сезон-2014/15: «Зенит» (0:2, 0:1) – в группе.

Сезон-2015/16: «Зенит» (1:0, 2:1) – в 1/8 финала.

Сезон-2017/18: ЦСКА (1:2, 0:2) – в группе.

Сезон-2019/20: «Зенит» (1:3, 3:0) – в группе.

За 12 матчей у нее пять побед и семь поражений. С «Бенфикой» за это время наши клубы ни разу не сыграли вничью.

Всего с российскими клубами «Бенфика» сыграла 20 матчей. Чаще наши встречались только с «Реалом» и «Баварией» (по 22 раза).