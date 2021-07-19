Сегодня «Спартак» узнает соперника по Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку 19 июля

«Спартак» стартует в Лиге чемпионов-2021/22 в августе. 19 июля он узнает соперника по третьему квалификационному раунду. Для прохода в группу «Спартаку» предстоит преодолеть два этапа – третий раунд, затем раунд плей-офф.

Жеребьевка начнется в 13:00 часов по московскому времени. Смотреть жеребьевку можно на сайте УЕФА.

У «Спартака» только четыре возможных соперника:

В круг соперников входил еще и украинский «Шахтер», но УЕФА разводит российские и украинские команды по политическим причинам.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.

Первые матчи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 августа, ответные – 10 августа.

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 августа, ответные – 24-25 августа.

Сегодня также «Рубин» узнает соперника по Лиге конференций. Жеребьевка пройдет в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее так же можно на сайте УЕФА.