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Сегодня «Спартак» узнает соперника по Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку 19 июля
час назад
«Спартак» стартует в Лиге чемпионов-2021/22 в августе. 19 июля он узнает соперника по третьему квалификационному раунду. Для прохода в группу «Спартаку» предстоит преодолеть два этапа – третий раунд, затем раунд плей-офф.
Жеребьевка начнется в 13:00 часов по московскому времени. Смотреть жеребьевку можно на сайте УЕФА.
У «Спартака» только четыре возможных соперника:
- «Монако».
- «Бенфика».
- Победитель пары «Селтик» – «Мидтьюлланд».
В круг соперников входил еще и украинский «Шахтер», но УЕФА разводит российские и украинские команды по политическим причинам.
- Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
- Первые матчи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 августа, ответные – 10 августа.
- Первые матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 августа, ответные – 24-25 августа.
Сегодня также «Рубин» узнает соперника по Лиге конференций. Жеребьевка пройдет в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее так же можно на сайте УЕФА.
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