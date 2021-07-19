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#Спартак #Лига чемпионов #Бенфика #Монако #Селтик #Мидтьюлланд

Сегодня «Спартак» узнает соперника по Лиге чемпионов: где смотреть жеребьевку 19 июля

час назад

«Спартак» стартует в Лиге чемпионов-2021/22 в августе. 19 июля он узнает соперника по третьему квалификационному раунду. Для прохода в группу «Спартаку» предстоит преодолеть два этапа – третий раунд, затем раунд плей-офф.

Жеребьевка начнется в 13:00 часов по московскому времени. Смотреть жеребьевку можно на сайте УЕФА.

У «Спартака» только четыре возможных соперника:

В круг соперников входил еще и украинский «Шахтер», но УЕФА разводит российские и украинские команды по политическим причинам.

  • Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа.
  • Первые матчи третьего квалификационного раунда состоятся 3-4 августа, ответные – 10 августа.
  • Первые матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 августа, ответные – 24-25 августа.

Сегодня также «Рубин» узнает соперника по Лиге конференций. Жеребьевка пройдет в 15:00 по московскому времени. Смотреть ее так же можно на сайте УЕФА.

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