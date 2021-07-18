Спартак
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#Спартак

«Спартак» выиграл три матча на Кубке Париматч Премьер с общим счетом 13:1

вчера, 21:48

«Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки» участвовали в Кубке Париматч Премьер. Результаты матчей с участием «Спартака»:

  • «Сочи» – 4:0
  • «Рубин» – 4:0
  • «Химки» – 5:1

«Спартак» начнет сезон РПЛ матчем против «Рубина». Игра состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.

Сейчас «Спартак» тренирует Руй Витория. Он сменил на этом посту Доменико Тедеско. В трех играх Кубка Париматч Премьер забивал Александр Соболев.

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Источник:
Гол.ру
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