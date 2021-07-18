«Спартак» выиграл три матча на Кубке Париматч Премьер с общим счетом 13:1

«Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки» участвовали в Кубке Париматч Премьер. Результаты матчей с участием «Спартака»:

«Сочи» – 4:0

«Рубин» – 4:0

«Химки» – 5:1

«Спартак» начнет сезон РПЛ матчем против «Рубина». Игра состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.

Сейчас «Спартак» тренирует Руй Витория. Он сменил на этом посту Доменико Тедеско. В трех играх Кубка Париматч Премьер забивал Александр Соболев.