Германия
Олимпиада-2020
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#Германия #Олимпиада-2020

Игроки олимпийской сборной Германии ушли с поля в товарищеском матче с Гондурасом из-за расизма

2 часа назад

Сборная Германии перед стартом Олимпиады-2020 в Токио провела товарищеский матч против Гондураса. Игра проходила в формате три тайма по 30 минут.

За пять минут до окончания матча игроки сборной Германии ушли с поля из-за проявления расизма в адрес защитника Джордана Торунариги.

Торунарига играет за «Герту». У него нигерийские корни. Его отец – бывший футболист.

Нет информации, кто и что произнес в адрес футболиста. Корреспондент Goal Керри Хау сказал, что Торунаригу оскорбил игрок Гондураса.

В соцсетях его поддержал «Байер»: «Мы с тобой».

  • Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
  • Сборная Германии сыграет в группе с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром.
  • На Олимпиаде-2016 Германия выиграла серебряные медали. До этого шесть раз подряд не прошла квалификацию.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер сборной Германии
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