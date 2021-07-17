Игроки олимпийской сборной Германии ушли с поля в товарищеском матче с Гондурасом из-за расизма

Сборная Германии перед стартом Олимпиады-2020 в Токио провела товарищеский матч против Гондураса. Игра проходила в формате три тайма по 30 минут.

За пять минут до окончания матча игроки сборной Германии ушли с поля из-за проявления расизма в адрес защитника Джордана Торунариги.

Торунарига играет за «Герту». У него нигерийские корни. Его отец – бывший футболист.

Нет информации, кто и что произнес в адрес футболиста. Корреспондент Goal Керри Хау сказал, что Торунаригу оскорбил игрок Гондураса.

В соцсетях его поддержал «Байер»: «Мы с тобой».