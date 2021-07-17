Германия
Олимпиада-2020
Игроки олимпийской сборной Германии ушли с поля в товарищеском матче с Гондурасом из-за расизма
2 часа назад
Сборная Германии перед стартом Олимпиады-2020 в Токио провела товарищеский матч против Гондураса. Игра проходила в формате три тайма по 30 минут.
За пять минут до окончания матча игроки сборной Германии ушли с поля из-за проявления расизма в адрес защитника Джордана Торунариги.
Торунарига играет за «Герту». У него нигерийские корни. Его отец – бывший футболист.
Нет информации, кто и что произнес в адрес футболиста. Корреспондент Goal Керри Хау сказал, что Торунаригу оскорбил игрок Гондураса.
В соцсетях его поддержал «Байер»: «Мы с тобой».
- Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- Сборная Германии сыграет в группе с Бразилией, Саудовской Аравией и Кот-д’Ивуаром.
- На Олимпиаде-2016 Германия выиграла серебряные медали. До этого шесть раз подряд не прошла квалификацию.
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