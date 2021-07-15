Во время пандемии «Реал» потерял 300 млн евро

«Реал» на официальном сайте опубликовал отчет, который рассказывает о финансах клуба, начиная с марта-2020. Главные пункты:

Потери из-за ковида за этот промежуток – 300 млн евро.

По итогам сезона-2019/20 чистый долг клуба – 240 млн. По итогам сезона-2020/21 – 46 млн евро.

На 30 июня 2021 году чистый капитал «Реала» составляет 534 млн евро.

Сейчас у «Реала» есть кредит на 361 млн евро.

Клуб планирует закрыть часть расходов за счет возвращения фанатов на стадион уже в сезоне-2021/22. Но заранее «Реал» никаких прогнозов не делает: «Мы пока не знаем, какие деньги нам будут приносить фанаты».