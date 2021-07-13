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#Ярослав Михайлов #РПЛ #Зенит #Шальке

«Зенит» отдал 18-летнего Ярослава Михайлова в аренду «Шальке»

36 минут назад

Ярослав Михайлов

телеграм-канал «Зенита»

  • Ярослав Михайлов проведет в «Шальке-04» один сезон.   Арендное соглашение подписали после просмотра игрока. Он находился в основной команде «Шальке» с июня.
  • Прошлый сезон он играл за молодежный состав «Зенита»: провел 19 матчей в Молодежной лиге и 6 в Юношеской лиге-1.
  • Михайлову 18 лет, он играет на позиции полузащитника.
  • «Шальке-04» вылетел из Бундеслиги в прошлом сезоне и теперь сыграет во втором немецком дивизионе.
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Источник:
телеграм-канал «Зенита»
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