Бьорн Куйперс
Евро-2020
Италия
Англия
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#Бьорн Куйперс #Евро-2020 #Англия #Италия

Куйперс будет арбитром финала Евро-2020

08 июля, 18:58

В финале чемпионата Европы-2020, который состоится 11 июня, сыграют Италия и Англия. И сейчас УЕФА утвердил главного арбитра встречи – им стал голландец Бьорн Куйперс.

  • Его помощники – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
  • Видеопомощник рефери – немец Бастиан Данкерт.
  • Ассистенты видеопомощника – Пол ван Букел из Голландии, немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.
  • Четвертый судья – Карлос дель Серро из Испании.
  • Куйперс – судья ФИФА с 2005 года.
  • Он работал на финалах ЛЧ-2016/17, ЛЕ-2017/18. Он также работал на чемпионатах мира в Бразилии и России.
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Источник:
официальный сайт УЕФА
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