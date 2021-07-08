Куйперс будет арбитром финала Евро-2020

В финале чемпионата Европы-2020, который состоится 11 июня, сыграют Италия и Англия. И сейчас УЕФА утвердил главного арбитра встречи – им стал голландец Бьорн Куйперс.

Его помощники – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Видеопомощник рефери – немец Бастиан Данкерт.

Ассистенты видеопомощника – Пол ван Букел из Голландии, немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.

Четвертый судья – Карлос дель Серро из Испании.

Куйперс – судья ФИФА с 2005 года.

Он работал на финалах ЛЧ-2016/17, ЛЕ-2017/18. Он также работал на чемпионатах мира в Бразилии и России.