Бьорн Куйперс
Евро-2020
Италия
Англия
Куйперс будет арбитром финала Евро-2020
08 июля, 18:58
В финале чемпионата Европы-2020, который состоится 11 июня, сыграют Италия и Англия. И сейчас УЕФА утвердил главного арбитра встречи – им стал голландец Бьорн Куйперс.
- Его помощники – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
- Видеопомощник рефери – немец Бастиан Данкерт.
- Ассистенты видеопомощника – Пол ван Букел из Голландии, немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.
- Четвертый судья – Карлос дель Серро из Испании.
- Куйперс – судья ФИФА с 2005 года.
- Он работал на финалах ЛЧ-2016/17, ЛЕ-2017/18. Он также работал на чемпионатах мира в Бразилии и России.
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