Харри Кейн
Евро-2020
Англия
Дания
Кейн стал лучшим игроком матча Англия – Дания. Он забил победный гол
вчера, 01:06
Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Дании.
- Кейн провел на поле весь матч и забил гол с добивания после нереализованного пенальти.
- Для Кейна этот гол стал четвертым на Евро-2020. Все были забиты в плей-офф.
- Кейн в 15-й раз забил вратарю Дании Касперу Шмейхелю – чаще, чем любому другому вратарю.
- Кейн забил 10-й гол за Англию на крупных турнирах. Это лучший результат сборной (столько же забил Гари Линекер).
Англия впервые в истории вышла в финал Евро, где сыграет против Италии. Матч пройдет 11 июля в Лондоне.
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