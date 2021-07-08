Харри Кейн
Евро-2020
Англия
Дания
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#Харри Кейн #Евро-2020 #Англия #Дания

Кейн стал лучшим игроком матча Англия – Дания. Он забил победный гол

вчера, 01:06

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

  • Кейн провел на поле весь матч и забил гол с добивания после нереализованного пенальти.
  • Для Кейна этот гол стал четвертым на Евро-2020. Все были забиты в плей-офф.
  • Кейн в 15-й раз забил вратарю Дании Касперу Шмейхелю – чаще, чем любому другому вратарю.
  • Кейн забил 10-й гол за Англию на крупных турнирах. Это лучший результат сборной (столько же забил Гари Линекер).

Англия впервые в истории вышла в финал Евро, где сыграет против Италии. Матч пройдет 11 июля в Лондоне.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
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Источник:
УЕФА
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