Кейн стал лучшим игроком матча Англия – Дания. Он забил победный гол

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

Кейн провел на поле весь матч и забил гол с добивания после нереализованного пенальти.

Для Кейна этот гол стал четвертым на Евро-2020. Все были забиты в плей-офф.

Кейн в 15-й раз забил вратарю Дании Касперу Шмейхелю – чаще, чем любому другому вратарю.

Кейн забил 10-й гол за Англию на крупных турнирах. Это лучший результат сборной (столько же забил Гари Линекер).

Англия впервые в истории вышла в финал Евро, где сыграет против Италии. Матч пройдет 11 июля в Лондоне.