Аргентина вышла в финал Кубка Америки, победив Колумбию по пенальти

Аргентина сыграла вничью 1:1 в полуфинале Кубка Америки против Колумбии. На гол Лаутаро Мартинеса ответил Диас.

В серии пенальти аргентинцы победили 3:2. У них забили Месси, Паредес и Лаутаро Мартинес, у Колумбии – Куадрадо и Борха.

Не забил у Аргентины де Пауль, у Колумбии – Санчес, Мина и Кардона. Все три удара колумбийцев отбил голкипер Эмилиано Мартинес.

Лионель Месси лидирует в списке бомбардиров и ассистентов турнира – четыре гола и пять голевых передач.

В финале Кубка Америки встретятся Бразилия и Аргентина. Матч пройдет 11 июля в 3:00 по московскому времени.