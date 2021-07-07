Евро-2020
Италия
🇮🇹 Италия продлила серию без поражений до 33 матчей. В последний раз она проигрывала в 2018 году
07 июля, 00:42
Италия обыграла Испанию в полуфинале Евро (1:1, 4: 2 по пенальти) и вышла в финал. Этой победой она продлила рекордную серию:
- В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в игре с Португалией (0:1). С тех пор она провела 33 матча: 28 побед и пять ничьих.
- Она в третьей игре подряд обновляет рекорд по матчам без поражений. Предыдущий рекорд, когда Италия не проигрывала 30 игр подряд, не обновлялся с 1939 года.
В финале Евро Италия сыграет с победителем пары Дания – Англия. Он пройдет 11 июля в Лондоне.
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