Англия
Дания
Евро-2020
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🏴 Англия в 16 последних матчах на «Уэмбли» проиграла один раз – в игре с Данией
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Англия 7 июля сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Игра пройдет на домашнем для Англии «Уэмбли».
Факты перед игрой:
- В последний раз Англия играла с Данией в октябре 2020 года и проиграла 0:1. Этот матч тоже проходил на «Уэмбли».
- Он прервал серию Англии из семи домашних побед. Ближайшее к той дате поражение было в сентябре 2018-го от Испании (1:2).
- К новой игре против Дании Англия подходит с серией из восьми матчей без поражений. Она победила в семи играх и один раз сыграла вничью.
Результаты Англии на «Уэмбли»:
❌ 08.09.2018 – Испания (1:2)
✅ 15.11.2018 – США (3:0)
✅ 18.11.2018 – Хорватия (2:1)
✅ 22.03.2019 – Чехия (5:0)
✅ 07.09.2019 – Болгария (4:0)
✅ 14.11.2019 – Черногория (1:0)
✅ 08.10.2020 – Уэльс (3:0)
✅ 11.10.2020 – Бельгия (2:1)
❌ 14.10.2020 – Дания (0:1)
✅ 12.11.2020 – Ирландия (3:0)
✅ 18.11.2020 – Исландия (4:0)
✅ 25.03.2021 – Сан-Марино (5:0)
✅ 31.03.2021 – Польша (2:1)
✅ 13.06.2021 – Хорватия (1:0)
✅ 18.06.2021 – Шотландия (0:0)
✅ 22.06.2021 – Чехия (1:0)
✅ 29.06.2021 – Германия (2:0)
❓07.07.2021 – Дания
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