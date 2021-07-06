Ведран Чорлука
РПЛ
Локомотив
Чорлука после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он играл в клубе девять лет
06 июля, 17:31
«Локомотив» представил команде Ведрана Чорлуку как нового члена тренерского штаба.
- Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. После окончания сезона-2020/21 он завершил карьеру.
- За это время он провел 242 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов. Он выигрывал чемпионат России, Суперкубок и четырежды – Кубок России.
Во время Евро-2020 он работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии. Она вышла в 1/8 финала, где проиграла Испании. После вылета Чорлука поехал на сбор с «Локомотивом» в Австрию.
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