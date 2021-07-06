Ведран Чорлука
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#Ведран Чорлука #РПЛ #Локомотив

Чорлука после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он играл в клубе девять лет

06 июля, 17:31

Ведран Чорлука (справа)

сайт «Локомотива»

«Локомотив» представил команде Ведрана Чорлуку как нового члена тренерского штаба.

  • Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. После окончания сезона-2020/21 он завершил карьеру.
  • За это время он провел 242 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов. Он выигрывал чемпионат России, Суперкубок и четырежды – Кубок России.

Во время Евро-2020 он работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии. Она вышла в 1/8 финала, где проиграла Испании. После вылета Чорлука поехал на сбор с «Локомотивом» в Австрию.

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Источник:
сайт «Локомотива»
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