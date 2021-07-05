Мартинес не уйдет из Бельгии. С ним команда вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала

Об этом сказал глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт:

«Завтра начнется подготовка к матчам осени. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, причин менять тренерский штаб нет. Не чувствую, что Мартинес сам подаст в отставку».