Роберто Мартинес
Евро-2020
Бельгия
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#Роберто Мартинес #Евро-2020 #Бельгия

Мартинес не уйдет из Бельгии. С ним команда вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала

05 июля, 09:55

Об этом сказал глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт:

«Завтра начнется подготовка к матчам осени. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, причин менять тренерский штаб нет. Не чувствую, что Мартинес сам подаст в отставку».

  • Роберто Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года, его контракт рассчитан до конца ЧМ-2022.
  • При нем Бельгия провела 61 матч, проиграла в пяти и выиграла 47 (77%).
  • Главное достижение Мартинеса в сборной – бронза на ЧМ-2018.
  • На Евро-2020 Бельгия вылетела в 1/4 финала от Италии. Такой же результат был на Евро-2016.
  • Бельгия лидирует в отборочной группе к ЧМ-2022.
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Источник:
Sporza
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