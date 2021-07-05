Роберто Мартинес
Евро-2020
Бельгия
Мартинес не уйдет из Бельгии. С ним команда вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала
05 июля, 09:55
Об этом сказал глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт:
«Завтра начнется подготовка к матчам осени. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, причин менять тренерский штаб нет. Не чувствую, что Мартинес сам подаст в отставку».
- Роберто Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года, его контракт рассчитан до конца ЧМ-2022.
- При нем Бельгия провела 61 матч, проиграла в пяти и выиграла 47 (77%).
- Главное достижение Мартинеса в сборной – бронза на ЧМ-2018.
- На Евро-2020 Бельгия вылетела в 1/4 финала от Италии. Такой же результат был на Евро-2016.
- Бельгия лидирует в отборочной группе к ЧМ-2022.
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