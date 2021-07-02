🇩🇪 Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии после вылета с Евро. Он играл там с 2010 года

Тони Кросс объявил об уходе в своем инстаграме. Он выступал в сборной с 2010 года, его последним матчем стала 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2). После нее Германия вылетела с турнира.

Кроос рассказал, что давно думал об уходе. «Я сыграл за Германию 106 раз. Еще одного раза не будет. Я правда очень хотел бы и отдал бы все, чтобы сыграть 109 раз и в конце концов добавить кубок чемпиона Европы», – написал он.

Среди причин ухода Кроос назвал желание сосредоточиться на игре за «Реал» и чаще быть с семьей.