Тони Кроос
Евро-2020
Германия
🇩🇪 Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии после вылета с Евро. Он играл там с 2010 года
02 июля, 15:22
Тони Кросс объявил об уходе в своем инстаграме. Он выступал в сборной с 2010 года, его последним матчем стала 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2). После нее Германия вылетела с турнира.
Кроос рассказал, что давно думал об уходе. «Я сыграл за Германию 106 раз. Еще одного раза не будет. Я правда очень хотел бы и отдал бы все, чтобы сыграть 109 раз и в конце концов добавить кубок чемпиона Европы», – написал он.
Среди причин ухода Кроос назвал желание сосредоточиться на игре за «Реал» и чаще быть с семьей.
- Кроосу 31 год. После дебюта в сборной он играл за нее на всех крупных турнирах: трех Евро и трех чемпионатах мира.
- В 2014 году выиграл со сборной ЧМ в Бразилии, еще три раза получал бронзу: на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2012.
- Всю свою карьеру в Германии он провел при одном тренере – Йоахиме Леве. Он тоже ушел из сборной после Евро-2020
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые