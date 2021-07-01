Евро-2020
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#Евро-2020

Минздрав Финляндии зафиксировал на 400 новых случаев заражения коронавирусов больше после возвращения фанатов из России

01 июля, 23:50

Сборная Финляндии проводила в Санкт-Петербурге два матча Евро-2020 – против России и Бельгии.

В период с 21 по 27 июня в Финляндии было зарегистрировано 947 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Финляндии. Это на 400 больше, чем на неделе до этого.

Минздрав считает, что более 40% случаев связаны с матчами Евро в России. Более трети случаев выявлены среди лиц в возрасте от 20 до 29 лет.

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