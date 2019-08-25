Так слабо «Монако» еще не стартовал: удаления в каждом матче, восемь пропущенных голов, антирекорд по очкам

В каждом матче у «Монако» кто-нибудь удаляется. Фабрегас, Агилар и Жемерсон получили красные карточки, а Сеску даже выписали трехматчевую дисквалификацию. Из-за этих удалений «Монако» ничего не показывает в атаке и много пропускает. Набралось уже восемь мячей. Не помогли даже качественные трансферы: «Монако» закупился на 123 миллиона евро.

Из-за слабых результатов и постоянных удалений в интервью «СЭ» психанул Головин: «Во второй игре была красная, ничего не говорю — прыгнул человек. В первой даже желтой у Фабрегаса не было! И сейчас — какая красная?! Я видео смотрел в раздевалке. Это смешно. Здесь квалификация арбитров слабая — или что?»

Психовать и правда можно. Такого старта у «Монако» не было с момента возвращения в Лигу 1. Мы посчитали очки по сезонам за первые три матча в каждом из них. Результат удивляет: