Фернандиньо
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#Фернандиньо #АПЛ #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» на год продлил контракт с 36-летним Фернандиньо. Он проведет девятый сезон в клубе

2 часа назад

сайт «Манчестер Сити»

  • Фернандиньо проведет девятый сезон за «Манчестер Сити». Он пришел в клуб в 2013 году и с тех пор провел за него 350 матчей.
  • За это время он стал капитаном «Сити» и выиграл с ним 12 трофеев, в том числе четыре Премьер-лиги и шесть Кубков английской лиги.
  • В сезоне-2020/21 он сыграл в 37 матчах, забил один гол и отдал четыре ассиста. В АПЛ в основном выходил на замены ближе к концу матчей. 
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