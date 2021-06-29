Фернандиньо
АПЛ
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» на год продлил контракт с 36-летним Фернандиньо. Он проведет девятый сезон в клубе
2 часа назад
- Фернандиньо проведет девятый сезон за «Манчестер Сити». Он пришел в клуб в 2013 году и с тех пор провел за него 350 матчей.
- За это время он стал капитаном «Сити» и выиграл с ним 12 трофеев, в том числе четыре Премьер-лиги и шесть Кубков английской лиги.
- В сезоне-2020/21 он сыграл в 37 матчах, забил один гол и отдал четыре ассиста. В АПЛ в основном выходил на замены ближе к концу матчей.
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