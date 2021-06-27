Голеш стал лучшим игроком в матче Нидерланды – Чехия. Он набрал 1+1

В матче 1/8 финала Евро-2020 Чехия победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Данией.

Защитник Томаш Голеш поучаствовал в двух голах: забил сам и отдал ассист на Патрика Шика, который забил четвертый гол на Евро-2020 (второй бомбардир турнира).

История о Томаше Голеше из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Дико расстроил «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы, забив ему на последней минуте за «Славию» – так чехи увезли из Англии удобную выездную ничью (но дома проиграли 0:4 и вылетели). «Это был последний угловой, – вспоминал Голеш. – Я сказал себе: «Иди и забей». Просто прыгнул к мячу – сработало!»

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить