Томаш Голеш
Евро-2020
Нидерланды
Чехия
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#Томаш Голеш #Евро-2020 #Нидерланды #Чехия

Голеш стал лучшим игроком в матче Нидерланды – Чехия. Он набрал 1+1

2 часа назад

В матче 1/8 финала Евро-2020 Чехия победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Данией.

Защитник Томаш Голеш поучаствовал в двух голах: забил сам и отдал ассист на Патрика Шика, который забил четвертый гол на Евро-2020 (второй бомбардир турнира).

История о Томаше Голеше из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Дико расстроил «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы, забив ему на последней минуте за «Славию» – так чехи увезли из Англии удобную выездную ничью (но дома проиграли 0:4 и вылетели). «Это был последний угловой, – вспоминал Голеш. – Я сказал себе: «Иди и забей». Просто прыгнул к мячу – сработало!»

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
УЕФА
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Голладцы приехали в Будапешт и окрасили все в оранжевое: улицы, фан-зону, стадион. Вообще все!
Вы не цените Голландию на фоне других топов. Но это команда, за которую болеется
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