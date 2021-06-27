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#Нидерланды #Маттейс де Лигт #Чехия #Евро-2020
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Нидерланды получили на чемпионатах Европы четыре удаления. Все – в матчах против Чехии

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Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии получил красную карточку. Ее показал российский арбитр Сергей Карасев после просмотра VAR.

Это четвертое удаление Нидерландов на чемпионатах Европы. Это рекорд среди сборных на Евро. Все – в матчах с Чехией:

🟥 Йохан Неескенс (1976) 

🟥 Вим ван Ханегем (1976) 

🟥 Джон Хейтинга (2004) 

🟥 Маттейс де Лигт (2020)

Де Лигт сыграл рукой и не дал убежать в атаку Патрику Шику.

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Источник:
Squawka Football
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