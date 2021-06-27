Нидерланды получили на чемпионатах Европы четыре удаления. Все – в матчах против Чехии

Это четвертое удаление Нидерландов на чемпионатах Европы. Это рекорд среди сборных на Евро. Все – в матчах с Чехией:

🟥 Йохан Неескенс (1976)

🟥 Вим ван Ханегем (1976)

🟥 Джон Хейтинга (2004)

🟥 Маттейс де Лигт (2020)

Де Лигт сыграл рукой и не дал убежать в атаку Патрику Шику.