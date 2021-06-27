Нидерланды
Маттейс де Лигт
Чехия
Евро-2020
Поделиться:
Нидерланды получили на чемпионатах Европы четыре удаления. Все – в матчах против Чехии
0
Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии получил красную карточку. Ее показал российский арбитр Сергей Карасев после просмотра VAR.
Это четвертое удаление Нидерландов на чемпионатах Европы. Это рекорд среди сборных на Евро. Все – в матчах с Чехией:
🟥 Йохан Неескенс (1976)
🟥 Вим ван Ханегем (1976)
🟥 Джон Хейтинга (2004)
🟥 Маттейс де Лигт (2020)
Де Лигт сыграл рукой и не дал убежать в атаку Патрику Шику.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые