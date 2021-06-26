Пьер-Эмиль Хейбьерг
Дания
Евро-2020
#Пьер-Эмиль Хейбьерг #Дания #Евро-2020
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Датчанин Хейбьерг – лучший ассистент Евро-2020. Он создал больше всех моментов

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Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг вышел в стартовом составе Дании на матч 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса.

  • Хейбьерг – лучший ассистент Евро-2020. Он отдал три голевые передачи (одну – против Бельгии, две – против России). Столько же у швейцарца Стивена Цубера.
  • Хейбьерг создал больше всех моментов на турнире – девять.
  • На Евро-2020 он вышел во всех матчах в стартовом составе.

Если Дания победит Уэльс, то в четвертьфинале сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Дания пробила по воротам больше всех на групповом этапе Евро-2020 – 61 раз. Россия – пятая с конца, но Англия еще ниже

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Источник:
Squawka Football
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