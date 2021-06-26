Датчанин Хейбьерг – лучший ассистент Евро-2020. Он создал больше всех моментов

Хейбьерг – лучший ассистент Евро-2020. Он отдал три голевые передачи (одну – против Бельгии, две – против России). Столько же у швейцарца Стивена Цубера.

Хейбьерг создал больше всех моментов на турнире – девять.

На Евро-2020 он вышел во всех матчах в стартовом составе.

Если Дания победит Уэльс, то в четвертьфинале сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Дания пробила по воротам больше всех на групповом этапе Евро-2020 – 61 раз. Россия – пятая с конца, но Англия еще ниже