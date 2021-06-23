Влашич признан лучшим игроком матча Хорватии и Шотландии. Он впервые вышел в старте на Евро и забил

Хорватия обыграла Шотландию в матче Евро (3:1), лучшим игроком стал Никола Влашич.

Это его дебютная игра в старте на чемпионате Европы. До этого он дважды выходил на замену.

Спустя 17 минут после выхода он забил свой первый гол на турнире.

Влашич провел 75 минут на поле, сделал 29 пасов с точностью 79,3%, совершил три обводки и получил оценку от Whoscored в 7,99 балла.

История о Николе Влашиче из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его сестра Бланка Влашич – призер Олимпиады по прыжкам в высоту.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить