Никола Влашич
Евро-2020
Хорватия
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#Никола Влашич #Евро-2020 #Хорватия

Влашич признан лучшим игроком матча Хорватии и Шотландии. Он впервые вышел в старте на Евро и забил

час назад

твиттер Евро-2020

Хорватия обыграла Шотландию в матче Евро (3:1), лучшим игроком стал Никола Влашич.

  • Это его дебютная игра в старте на чемпионате Европы. До этого он дважды выходил на замену.
  • Спустя 17 минут после выхода он забил свой первый гол на турнире.
  • Влашич провел 75 минут на поле, сделал 29 пасов с точностью 79,3%, совершил три обводки и получил оценку от Whoscored в 7,99 балла.

История о Николе Влашиче из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его сестра Бланка Влашич – призер Олимпиады по прыжкам в высоту.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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