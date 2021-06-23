Никола Влашич
Евро-2020
Хорватия
Влашич признан лучшим игроком матча Хорватии и Шотландии. Он впервые вышел в старте на Евро и забил
час назад
Хорватия обыграла Шотландию в матче Евро (3:1), лучшим игроком стал Никола Влашич.
- Это его дебютная игра в старте на чемпионате Европы. До этого он дважды выходил на замену.
- Спустя 17 минут после выхода он забил свой первый гол на турнире.
- Влашич провел 75 минут на поле, сделал 29 пасов с точностью 79,3%, совершил три обводки и получил оценку от Whoscored в 7,99 балла.
История о Николе Влашиче из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Его сестра Бланка Влашич – призер Олимпиады по прыжкам в высоту.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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