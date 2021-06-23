🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия за 2021 год пропустила один гол. И ни разу – на Евро

Англия вышла из группы на Евро-2020, ни разу не пропустив. У нее одна ничья и две победы. Факты о выходе Англии в плей-офф:

За три матча группового этапа у нее два забитых гола. Оба забил Рахим Стерлинг.

С начала 2021 года Англия провела восемь матчей: победила в семи и один раз сыграла вничью – на Евро с Шотландией (0:0).

За эти восемь матчей у нее 13 забитых голов и один пропущенный – в квалификации ЧМ с Польшей (2:1).

Среди соперников Англии за этот период не было топовых сборных, кроме Хорватии и Польши. Среди остальных соперников – Сан-Марино (5:0), Албания (2:0), Румыния (1:0).

Большинство игр Англия выиграла с разницей в один мяч (пять из восьми), половину – со счетом 1:0.