Евро-2020
Англия
Поделиться:
🏴 Англия за 2021 год пропустила один гол. И ни разу – на Евро
0
Англия вышла из группы на Евро-2020, ни разу не пропустив. У нее одна ничья и две победы. Факты о выходе Англии в плей-офф:
- За три матча группового этапа у нее два забитых гола. Оба забил Рахим Стерлинг.
- С начала 2021 года Англия провела восемь матчей: победила в семи и один раз сыграла вничью – на Евро с Шотландией (0:0).
- За эти восемь матчей у нее 13 забитых голов и один пропущенный – в квалификации ЧМ с Польшей (2:1).
Среди соперников Англии за этот период не было топовых сборных, кроме Хорватии и Польши. Среди остальных соперников – Сан-Марино (5:0), Албания (2:0), Румыния (1:0).
Большинство игр Англия выиграла с разницей в один мяч (пять из восьми), половину – со счетом 1:0.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые