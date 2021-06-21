Дембеле из-за травмы больше не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле травмировал колено в матче второго тура Евро-2020 группы F против Венгрии. Он вышел на замену во втором тайме, но покинул поле на 87-й минуте.

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Дембеле прошел обследование в Будапеште и покинул расположение команды. На Евро-2020 он больше не сыграет. Дембеле провел два матча, но не отметился результативными действиями.

Франция набрала четыре очка и лидирует в группе F. В третьем тура она сыграет против Португалии 23 июня.