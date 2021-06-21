На Олимпиаде в Токио выступит первый трансгендер в истории. Это тяжелоатлетка из Новой Зеландии

Ее зовут Лорел Хаббард. Она вошла в пятерку тяжелоатлетов, которые представят Новую Зеландию на Олимпиаде в Токио, и выступит в категории до 87 кг.

Хаббард – 43 года. Она самая возрастная тяжелоатлетка на Олимпийских играх.

Хаббард сменила пол в 2012 году и стала женщиной. До этого соревновалась с мужчинами и устанавливала национальные рекорды по юниорам.

Как женщина Хаббард выигрывала серебряную медаль на чемпионате мира в 2017 году. На Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа брала два золота.

«Мы признаем, что гендерная идентичность в спорте – очень чувствительный и сложный вопрос, требующий баланса между правами человека и справедливостью на игровом поле. Как у новозеландской команды, у нас есть сильная культура манааки [гостеприимства], инклюзивности и уважения ко всем», – сказал глава Олимпийского комитета Новой Зеландии Керин Смит.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.