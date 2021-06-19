Евро-2020
Германия
Португалия
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#Евро-2020 #Португалия #Германия

Германия победила Португалию пятый раз подряд – в двух последних матчах забила по четыре гола

вчера, 21:11

Германия победила Португалию в матче второго тура Евро-2020 группы F (4:2). Это самый результативный матч турнира.

Матч завершен
Португалия
Роналду 15
Жота 67
2:4
Матч завершен
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60

Германия обыграла Португалию пятый раз подряд. Последний раз португальцы побеждали в 2000 году (3:0). Это ее единственная победа в очных матчах.

Доминирование Германии:

✅ Евро-2020. 4:2

✅ ЧМ-2014. 4:0

✅ Евро-2012. 1:0

✅ Евро-2008. 3:2

✅ ЧМ-2006. 3:1

Германия и Португалия набрали по три очка в группе F. В третьем туре Португалия сыграет против Франция, Германия – с Венгрией.

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Источник:
Гол.ру
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Олег Памфилов
вчера, 23:20

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.

Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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