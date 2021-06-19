Германия победила Португалию пятый раз подряд – в двух последних матчах забила по четыре гола

Германия обыграла Португалию пятый раз подряд. Последний раз португальцы побеждали в 2000 году (3:0). Это ее единственная победа в очных матчах.

Доминирование Германии:

✅ Евро-2020. 4:2

✅ ЧМ-2014. 4:0

✅ Евро-2012. 1:0

✅ Евро-2008. 3:2

✅ ЧМ-2006. 3:1

Германия и Португалия набрали по три очка в группе F. В третьем туре Португалия сыграет против Франция, Германия – с Венгрией.