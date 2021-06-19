Германия победила Португалию пятый раз подряд – в двух последних матчах забила по четыре гола
Германия победила Португалию в матче второго тура Евро-2020 группы F (4:2). Это самый результативный матч турнира.
Германия обыграла Португалию пятый раз подряд. Последний раз португальцы побеждали в 2000 году (3:0). Это ее единственная победа в очных матчах.
Доминирование Германии:
✅ Евро-2020. 4:2
✅ ЧМ-2014. 4:0
✅ Евро-2012. 1:0
✅ Евро-2008. 3:2
✅ ЧМ-2006. 3:1
Германия и Португалия набрали по три очка в группе F. В третьем туре Португалия сыграет против Франция, Германия – с Венгрией.
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...