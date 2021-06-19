Евро-2020
Германия
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Португалия #Германия

🇵🇹🇩🇪 Германия победила Португалию. Команды забили шесть голов

вчера, 20:52

Матч второго тура Евро-2020 группы F состоялся в Мюнхене. Это самая результативная игра. События:

Матч завершен
Португалия
Роналду 15
Жота 67
2:4
Матч завершен
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60
  • Два из четырех голов Португалия забила в свои ворота. Это первый случай за один матч в истории ЧМ и ЧЕ.
  • Кай Хаверц – самый молодой автора гола за Германию на Евро. Ему 22 год и восемь дней.
  • Криштиану Роналду забил третий гол на турнире и 12-й на чемпионатах Европы. Он лучший бомбардир Евро в истории.

Обе команды набрали по три очка. Матчи третьего тура группы F пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени: Португалия сыграет против Франция, Германия – с Венгрией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии
Все голы Роналду на Евро. Забивал в девяти матчах, больше половины – двум сборным
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Португалия
#Германия