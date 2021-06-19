🇵🇹🇩🇪 Германия победила Португалию. Команды забили шесть голов

Два из четырех голов Португалия забила в свои ворота. Это первый случай за один матч в истории ЧМ и ЧЕ.

Кай Хаверц – самый молодой автора гола за Германию на Евро. Ему 22 год и восемь дней.

Криштиану Роналду забил третий гол на турнире и 12-й на чемпионатах Европы. Он лучший бомбардир Евро в истории.

Обе команды набрали по три очка. Матчи третьего тура группы F пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени: Португалия сыграет против Франция, Германия – с Венгрией.