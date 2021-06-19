Евро-2020
Россия
Дания
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#Евро-2020 #Россия #Дания

Француз Тюрпен – главный арбитр матча Россия – Дания. Он был резервным судьей на игре сборной против Испании на ЧМ-2018

3 часа назад

После двух туров сборная России занимает вторую строчку в Группе В – у нее 3 очка. У Дании 0 побед и 0 очков на этом же этапе. 21 июня они сыграют очный матч на Евро-2020.

Определился судейский состав, который отработает этот матч:

  • Главный арбитр – Клеман Тюрпен.
  • Ассистенты – Николя Дано и Сириль Гренгор.
  • Резервный судья – Сандро Шерер.
  • ВАР – Франсуа Летесье.
  • АВАР – Жером Брисард.

Тюрпен – французский арбитр, который работает с 2006 года. С 2008-го он судит на матчах Лиги 1. В 2010-м он получил статус арбитра ФИФА и с того момента привлекается на крупные международные турниры. Тюрпен работал на матчах Евро-2016, ЧМ-2018. Он судил в финале Лиги чемпионов-2017/18.

На Евро-2020 Тюрпен работал только на одном матче – Уэльс – Швейцария. В той встрече он показал три желтые карточки и отменил гол (с помощью ВАР).

Тюрпен уже работал на матчах России:

  • ЧМ-2018. 1/8 финала против Испании (резервный судья).
  • 2015-й. Хорватия обыграла Россию в товарищеском матче (1:3). Тюрпен показал две желтые – Россия не получила ни одного.
Россия
-:-
Дания
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
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