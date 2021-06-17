Григорий Бабаян
РПЛ
ЦСКА
Тобол
Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. До этого он работал в «Тоболе»
час назад
Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб Алексея Березуцкого, который временно исполняет обязанности главного тренера ЦСКА.
- Бабаяну – 41 год.
- С декабря-2019 он тренировал казахстанский «Тобол». На данный момент команда идет на втором месте в чемпионате Казахстана.
- Ранее ЦСКА уволил главного тренера Ивицу Олича, который пришел в команду в марте 2021 года. С ним ЦСКА занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые