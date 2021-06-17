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#Григорий Бабаян #РПЛ #ЦСКА #Тобол

Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. До этого он работал в «Тоболе»

час назад

Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб Алексея Березуцкого, который временно исполняет обязанности главного тренера ЦСКА.

  • Бабаяну – 41 год.
  • С декабря-2019 он тренировал казахстанский «Тобол». На данный момент команда идет на втором месте в чемпионате Казахстана.
  • Ранее ЦСКА уволил главного тренера Ивицу Олича, который пришел в команду в марте 2021 года. С ним ЦСКА занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
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Источник:
ПФК ЦСКА
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