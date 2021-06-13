Стерлинг признан лучшим игроком матча Англия – Хорватия

История о Рахиме Стерлинге из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Он родился в криминальном районе Ямайки, но в детстве уехал в Великобританию вместе с мамой. Через два года на Ямайке был убит его отец. В секцию его отвела бабушка, она же впервые привела на «Уэмбли», но не на матч, а просто на стадион. «Однажды я сыграю на нем», – сказал ей Стерлинг. Не соврал.