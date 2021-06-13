Рахим Стерлинг
Евро-2020
Англия
Хорватия
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#Рахим Стерлинг #Евро-2020 #Англия #Хорватия

Стерлинг признан лучшим игроком матча Англия – Хорватия

46 минут назад

Рахим Стерлинг стал автором единственного гола в матче первого тура Евро-2020 в группе D против Хорватии.

Англия впервые выиграла стартовый матч на Евро. Следующая игра пройдет против Шотландии (18 июня).

  • Англия выиграла 10 последних матчей, в которых забивал Стерлинг. 
  • Он поучаствовал в 19-ти голах (13 забил сам, в шести – отдал ассист) за 17 игр в сборной.

История о Рахиме Стерлинге из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Он родился в криминальном районе Ямайки, но в детстве уехал в Великобританию вместе с мамой. Через два года на Ямайке был убит его отец. В секцию его отвела бабушка, она же впервые привела на «Уэмбли», но не на матч, а просто на стадион. «Однажды я сыграю на нем», – сказал ей Стерлинг. Не соврал.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
УЕФА
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