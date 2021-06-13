Рахим Стерлинг
Евро-2020
Англия
Хорватия
Стерлинг признан лучшим игроком матча Англия – Хорватия
46 минут назад
Рахим Стерлинг стал автором единственного гола в матче первого тура Евро-2020 в группе D против Хорватии.
Англия впервые выиграла стартовый матч на Евро. Следующая игра пройдет против Шотландии (18 июня).
- Англия выиграла 10 последних матчей, в которых забивал Стерлинг.
- Он поучаствовал в 19-ти голах (13 забил сам, в шести – отдал ассист) за 17 игр в сборной.
История о Рахиме Стерлинге из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Он родился в криминальном районе Ямайки, но в детстве уехал в Великобританию вместе с мамой. Через два года на Ямайке был убит его отец. В секцию его отвела бабушка, она же впервые привела на «Уэмбли», но не на матч, а просто на стадион. «Однажды я сыграю на нем», – сказал ей Стерлинг. Не соврал.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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