Евро-2020
Англия
Хорватия
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#Евро-2020 #Англия #Хорватия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇭🇷 Англия победила Хорватию

час назад

Единственный гол забил Рахим Стерлинг. Англия выиграла 10 последних матчей, в которых забивал Стерлинг. Он поучаствовал в 19-ти голах (13 забил сам, в шести – отдал ассист) за 17 игр в сборной.

Ему ассистировал Калвин Филлипс, который за первый тайм показал 100-% точных передач (18 из 18).

Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт

Матч завершен
Англия
Стерлинг 57
1:0
Матч завершен
Хорватия

В пяти последних матчах друг с другом Хорватия только раз победила Англию – это случилось в полуфинале ЧМ-2018.

Во втором туре Англия сыграет с Шотландией (18 июня), Хорватия – с Чехией (18 июня).

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Источник:
Гол.ру
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