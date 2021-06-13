🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇭🇷 Англия победила Хорватию

Единственный гол забил Рахим Стерлинг. Англия выиграла 10 последних матчей, в которых забивал Стерлинг. Он поучаствовал в 19-ти голах (13 забил сам, в шести – отдал ассист) за 17 игр в сборной.

Ему ассистировал Калвин Филлипс, который за первый тайм показал 100-% точных передач (18 из 18).

Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт