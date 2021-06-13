Евро-2020
Англия
Хорватия
🏴🇭🇷 Англия победила Хорватию
час назад
Единственный гол забил Рахим Стерлинг. Англия выиграла 10 последних матчей, в которых забивал Стерлинг. Он поучаствовал в 19-ти голах (13 забил сам, в шести – отдал ассист) за 17 игр в сборной.
Ему ассистировал Калвин Филлипс, который за первый тайм показал 100-% точных передач (18 из 18).
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
В пяти последних матчах друг с другом Хорватия только раз победила Англию – это случилось в полуфинале ЧМ-2018.
Во втором туре Англия сыграет с Шотландией (18 июня), Хорватия – с Чехией (18 июня).
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