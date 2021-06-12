Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Дания

Эриксен потерял сознание и лежит на газоне. Ему делают массаж сердца

вчера, 19:50

Эпизод произошел в первом тайме матча первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с другим игроком и упал на газон.

На поле появился медицинский персонал, который провел непрямой массаж сердца и реанимационные действия. Игроки встали кольцом, чтобы оградить Эриксена и врачей.

На сайте УЕФА указано, что матч прерван по медицинским соображениям.

Матч завершен
Дания
0:1
Матч завершен
Финляндия
Похьянпало 60
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Источник:
Гол.ру
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