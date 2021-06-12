Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Эриксен потерял сознание и лежит на газоне. Ему делают массаж сердца
вчера, 19:50
Эпизод произошел в первом тайме матча первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с другим игроком и упал на газон.
На поле появился медицинский персонал, который провел непрямой массаж сердца и реанимационные действия. Игроки встали кольцом, чтобы оградить Эриксена и врачей.
На сайте УЕФА указано, что матч прерван по медицинским соображениям.
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