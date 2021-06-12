Эриксен потерял сознание и лежит на газоне. Ему делают массаж сердца

Эпизод произошел в первом тайме матча первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с другим игроком и упал на газон.

На поле появился медицинский персонал, который провел непрямой массаж сердца и реанимационные действия. Игроки встали кольцом, чтобы оградить Эриксена и врачей.

На сайте УЕФА указано, что матч прерван по медицинским соображениям.