«Сочи» не забивал в РПЛ 518 минут. В первом голе сразу поучаствовал Заболотный

Безголевую серию прервали на 518-й минуте. Пенальти заработал Антон Заболотный, а реализовал Дмитрий Полоз. Для Заболотного этот матч был первым в составе «Сочи». Сюда он перешел этим летом из «Зенита», хотя долго сомневался. Об этом писал журналист Иван Карпов на портале «БИЗНЕС Online».

За 22 минуты до гола Полоза «Сочи» пропустил. Защитник Никита Калугин неудачно подставил голову и срезал мяч в свои ворота. До этого матча сразу две игры подряд «Сочи» завершил со счетом 0:0. Теперь в защите было тяжело из-за отсутствия Миладиновича – его дисквалифицировали на четыре матча вот за этот удар Чалова.

«Мы ехали сюда за тремя очками. К сожалению, смогли увезти одно. Главное – проклятие мы сняли, распечатав как свои, так и чужие ворота. Я надеюсь, после этой игры голы пойдут. Нелепый первый внес коррективы, пришлось перестраиваться по ходу игры. Ребята молодцы, смогли вытянуть», – рассказывал тренер «Сочи» Точилин в эфире канала «Матч Премьер».