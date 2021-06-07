Бен Уайт
🏴 Уайт заменил травмированного Трента в заявке Англии на Евро
вчера, 10:59
Трент Александер-Арнольд не сыграет на Евро-2020 из-за повреждения бедра, полученного в товарищеском матче против команды Австрии.
3 июня он был исключен из заявки, но Англия на замену ему вызвала игрока через несколько дней. В матче против сборной Румынии 6 июня сыграл Бен Уайт – он и был включен в заявку утром 7 июня.
- Уайт играет за «Брайтон», в котором провел полноценный сезон-2020/21. Ранее он выступал на правах аренды за «Ньюпорт», «Питерборо» и «Лидс».
- Позиция Уайта – центральный защитник. Может также сыграть справа или на позиции опорника.
- В активе Уайта всего два матча в сборной Англии.
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