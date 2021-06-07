Бен Уайт
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#Бен Уайт

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Уайт заменил травмированного Трента в заявке Англии на Евро

вчера, 10:59

Трент Александер-Арнольд не сыграет на Евро-2020 из-за повреждения бедра, полученного в товарищеском матче против команды Австрии.

3 июня он был исключен из заявки, но Англия на замену ему вызвала игрока через несколько дней. В матче против сборной Румынии 6 июня сыграл Бен Уайт – он и был включен в заявку утром 7 июня.

  • Уайт играет за «Брайтон», в котором провел полноценный сезон-2020/21. Ранее он выступал на правах аренды за «Ньюпорт», «Питерборо» и «Лидс».
  • Позиция Уайта – центральный защитник. Может также сыграть справа или на позиции опорника.
  • В активе Уайта всего два матча в сборной Англии.

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