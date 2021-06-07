🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Уайт заменил травмированного Трента в заявке Англии на Евро

Трент Александер-Арнольд не сыграет на Евро-2020 из-за повреждения бедра, полученного в товарищеском матче против команды Австрии.

3 июня он был исключен из заявки, но Англия на замену ему вызвала игрока через несколько дней. В матче против сборной Румынии 6 июня сыграл Бен Уайт – он и был включен в заявку утром 7 июня.