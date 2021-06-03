Йорди Кройф
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Барселона
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#Йорди Кройф #Примера #Барселона

Сын Йохана Кройфа войдет в структуру «Барселоны»

03 июня, 16:00

Йорди Кройф с 1 августа начнет работу в «Барселоне». Клуб официально объявил о его назначении в «новую организационную структуру», но не раскрыл подробностей о его обязанностях.

  • Это сын Йохана Крофа, бывшего игрока «Барселоны» и впоследствии ее тренера. Йохан Кройф трижды получал «Золотой мяч» и считается одним из лучших игроков XX века.
  • Йорди Кройф тоже играл за «Барселону». Сначала в молодежной команде, потом во взрослой – с 1993 по 1996 год.
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Источник:
сайт «Барселоны»
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