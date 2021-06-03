Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера

Никлас Бендтнер объявил о решении в программе Bendtner & Philine на Discovery +. Расшифровку приводит Daily Mail.

«Теперь я найду что-то еще, что давал мне футбол все эти годы. Футбол – большая часть моей жизни, и я не смогу его оставить. Поэтому я получают образование тренера. Надеюсь, это даст мне столько же или больше, чем как игроку».