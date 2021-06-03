Никлас Бендтнер
Арсенал
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
Никлас Бендтнер объявил о решении в программе Bendtner & Philine на Discovery +. Расшифровку приводит Daily Mail.
«Теперь я найду что-то еще, что давал мне футбол все эти годы. Футбол – большая часть моей жизни, и я не смогу его оставить. Поэтому я получают образование тренера. Надеюсь, это даст мне столько же или больше, чем как игроку».
- Бендтнеру 33 года. Он известен по игре за «Арсенал» с 2005 по 2014 год. Всего он провел за него 171 матч, забил 47 голов и отдал 22 ассиста.
- Также играл в «Ювентусе», «Вольфсбурге», «Сандерленде», «Бирмингеме», «Ноттингем Форест», «Русенборге» и «Копенгагене». Последний сезон провел в низших лигах Дании за «Торнби».
- На международном уровне играл за Данию. Провел 81 матч и забил 30 голов.
- Выигрывал чемпионат Италии, Кубок Англии, Кубок Германии и Суперкубок Германии. В 2009 году признан футболистом года в Дании.
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