«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом

Защитник Ибраима Конате перешел из «РБ Лейпцига» в «Ливерпуль». Он подписал с новым клубом долгосрочный контракт.

Конате 22 года. Он провел в Бундеслиге четыре сезона. Сыграл там 95 матчей и забил четыре гола. Transfermarkt пишет, что Конате стоил «Ливерпулю» 40 миллионов евро.

До перехода в «Лейпциг» Конате был в академии «Сошо». Именно из «Сошо» он летом 2017 года переходил в «Лейпциг» свободным агентом.