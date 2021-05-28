Ибраима Конате
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#Ибраима Конате #АПЛ #Бундеслига #Ливерпуль #РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом

вчера, 15:18

Защитник Ибраима Конате перешел из «РБ Лейпцига» в «Ливерпуль». Он подписал с новым клубом долгосрочный контракт.

Конате 22 года. Он провел в Бундеслиге четыре сезона. Сыграл там 95 матчей и забил четыре гола. Transfermarkt пишет, что Конате стоил «Ливерпулю» 40 миллионов евро.

До перехода в «Лейпциг» Конате был в академии «Сошо». Именно из «Сошо» он летом 2017 года переходил в «Лейпциг» свободным агентом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Ливерпуля»
Конате не всегда играл качественно
Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)
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