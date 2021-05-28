Эдер
РПЛ
Локомотив
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
9 часов назад
Эдер уйдет из «Локомотива» свободным агентом. Летом у него завершается контракт с клубом. Агент Луи Эванс подтвердил уход Эдера в интервью «СЭ».
Эдер провел в «Локомотиве» четыре сезона. Всего он забил 11 голов в РПЛ. Эдер выиграл с «Локомотивом» четыре трофея.
В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом России. Тогда клуб выиграл у «Зенита» в 29-м туре – так обеспечил себе чемпионство. Единственный гол в той игре забил Эдер.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые