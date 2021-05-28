Эдер
РПЛ
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эдер #РПЛ #Локомотив

Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18

9 часов назад

Эдер уйдет из «Локомотива» свободным агентом. Летом у него завершается контракт с клубом. Агент Луи Эванс подтвердил уход Эдера в интервью «СЭ».

Эдер провел в «Локомотиве» четыре сезона. Всего он забил 11 голов в РПЛ. Эдер выиграл с «Локомотивом» четыре трофея.

В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом России. Тогда клуб выиграл у «Зенита» в 29-м туре – так обеспечил себе чемпионство. Единственный гол в той игре забил Эдер.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
Другие истории с Эдером
«Локомотив» за 2,5 года ни разу не проиграл (!!!) в РПЛ, когда Эдер забивал
Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эдер
#РПЛ
#Локомотив