Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18

Эдер уйдет из «Локомотива» свободным агентом. Летом у него завершается контракт с клубом. Агент Луи Эванс подтвердил уход Эдера в интервью «СЭ».

Эдер провел в «Локомотиве» четыре сезона. Всего он забил 11 голов в РПЛ. Эдер выиграл с «Локомотивом» четыре трофея.

В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал чемпионом России. Тогда клуб выиграл у «Зенита» в 29-м туре – так обеспечил себе чемпионство. Единственный гол в той игре забил Эдер.