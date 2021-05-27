Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой

На 83-й минуте матча между молодежными командами «Ахмата» и «Локомотива» произошел инцидент: игрок «Ахмата» после красной карточки оказался физическое воздействие на судью – это спровоцировало массовую разборку.

По ее итогам судья удалил трех игроков. «Ахмат» вел трансляцию матча в вк, но она обрывается после перерыва. После этой игры высказался директор по связям с общественностью «Локомотива» Александр Бедарев:

«Мы сейчас разбираемся, изучаем подробности. Все детали будут позже».

А вот заявление «Локомотива»:

«При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений.

Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».