37-летний Торрес анонсировал возвращение в футбол. Он завершил карьеру два года назад

Фернандо Торрес не раскрыл каких-либо подробностей о решении. Он только опубликовал в инстаграме пост, где сказано о возвращении в футбол.

«Я понимаю жизнь только одним способом: игрой. Поэтому я решил вернуться. В пятницу скажу, куда».