Фернандо Торрес
37-летний Торрес анонсировал возвращение в футбол. Он завершил карьеру два года назад
час назад
Фернандо Торрес не раскрыл каких-либо подробностей о решении. Он только опубликовал в инстаграме пост, где сказано о возвращении в футбол.
«Я понимаю жизнь только одним способом: игрой. Поэтому я решил вернуться. В пятницу скажу, куда».
- Торресу 37 лет. Он завершился карьеру в 2019 году. Его последним клубом был японский «Саган Тосу».
- До этого он играл в «Атлетико», «Ливерпуле», «Челси» и «Милане». На международном уровне – за Испанию.
- Торрес – победитель Лиги чемпионов («Челси»), двукратный победитель Лиги Европы («Челси» и «Атлетико»), а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе Испании.
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