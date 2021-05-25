Фернандо Торрес
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#Фернандо Торрес

37-летний Торрес анонсировал возвращение в футбол. Он завершил карьеру два года назад

час назад

Фернандо Торрес в «Атлетико»

инстаграм Фернандо Торреса

Фернандо Торрес не раскрыл каких-либо подробностей о решении. Он только опубликовал в инстаграме пост, где сказано о возвращении в футбол.

«Я понимаю жизнь только одним способом: игрой. Поэтому я решил вернуться. В пятницу скажу, куда».

  • Торресу 37 лет. Он завершился карьеру в 2019 году. Его последним клубом был японский «Саган Тосу».
  • До этого он играл в «Атлетико», «Ливерпуле», «Челси» и «Милане». На международном уровне – за Испанию.
  • Торрес – победитель Лиги чемпионов («Челси»), двукратный победитель Лиги Европы («Челси» и «Атлетико»), а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе Испании.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Фернанадо Торреса
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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