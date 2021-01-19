Фернандо Торреc больше не хрупкий – здорово подкачался, занимается боксом 💪

Фернандо Торрес завершил карьеру летом 2019-го. Чем он занимался все это время?

У Торреса в Мадриде есть собственная сеть спортзалов. Там он держит себя в форме. Еще одно занятие – бокс. Периодически в его инстаграме появлялись такие фотографии.

Вот боксер Хонатан Алонсо с внушительной статистикой 19-1, участник Олимпиады-2012.