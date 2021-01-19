Фернандо Торреc больше не хрупкий – здорово подкачался, занимается боксом 💪
Фернандо Торрес завершил карьеру летом 2019-го. Чем он занимался все это время?
У Торреса в Мадриде есть собственная сеть спортзалов. Там он держит себя в форме. Еще одно занятие – бокс. Периодически в его инстаграме появлялись такие фотографии.
Вот боксер Хонатан Алонсо с внушительной статистикой 19-1, участник Олимпиады-2012.
А это Серхио Мартинес – 45-летний боксер из Аргентины, чемпион WBC и WBO с еще более мощным результатом (53-3-2).
А еще Торреса тренирует испанский профессиональный боксер Нельсон Дотел.
Экшн!
В августе 2019-го Торрес выглядел так:
А теперь – так:
Хотя в официальной одежде результаты не так заметны. Оцените контраст:
Тело Торреса серьезно поменялось. Сейчас у него гораздо больше заметны мышцы, прокачена шея, изменилась спина, окрепли руки.
Торрес построил мощное тело, следующий этап – новый карьерный вызов. Испанские медиа писали о его назначении в январе 2021-го на пост помощника главного тренера «Атлетико Мадрид Б», но сам клуб пока об этом не объявлял. Летом 2020-го Торрес подтверждал, что хочет стать тренером.