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Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года
49 минут назад
Россия начала с двух побед и одного поражения на ЧМ-2021. 26 мая сборная сыграет против датчан в четвертом туре.
В последний раз Россия играла против Дании в 2017 году. А последние 5 матчей во всех турнирах завершились победами России с общим счетом 25:7.
Котировки букмекеров на предстоящую встречу:
- Победа России – 1.18.
- Победа Дании – 12:0.
- Тотал меньше 6,5 – 1.71.
- Тотал больше 6,5 – 2.14.
Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею
Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года
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