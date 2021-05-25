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#Россия (х)

Прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года

49 минут назад

Россия начала с двух побед и одного поражения на ЧМ-2021. 26 мая сборная сыграет против датчан в четвертом туре.

В последний раз Россия играла против Дании в 2017 году. А последние 5 матчей во всех турнирах завершились победами России с общим счетом 25:7.

Котировки букмекеров на предстоящую встречу:

  • Победа России – 1.18.
  • Победа Дании – 12:0.
  • Тотал меньше 6,5 – 1.71.
  • Тотал больше 6,5 – 2.14.

Где смотреть матч Россия – Дания, 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры ЧМ-2021 по хоккею

Во сколько начало матча ЧМ-2021 по хоккею Россия – Дания, 26 мая 2021 года

Источник:
Гол
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