«Локомотив» останется на «РЖД Арене» на следующий сезон. Переезда в «Лужники» не будет

Футбольный «Локомотив» не сменит стадион и останется в своей арене. Об этом объявил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

Впервые о возможном переезда написала Baza. «Локомотив» якобы обратился к мэрии Москвы и попросил передать «Лужники» ему в пользование.

Эти же данные подтвердил «Чемпионат», а потом «СЭ» написал о планах снести «РЖД Арену».

Вся эта информация была основана на инсайдах – «Локомотив» ее не подтверждал. На фоне этих слухов мэр Москвы Сергей Собянин назвал «бредом» планы снести стадион.

Теперь «Локомотив» внес окончательную ясность и объявил, что останется на «РЖД Арене». «Других планов не было», – сказал Плутник.