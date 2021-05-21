Лионель Месси
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#Лионель Месси #Кубок Америки #Примера #Барселона

Месси пропустит последний матч сезона в Примере, чтобы отдохнуть перед Кубком Америки

час назад

Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны» и не сыграет против «Эйбара» в Примере 22 мая. Информация официальная, разрешение дал главный тренер Рональд Куман.

Освободившееся время Месси отведет для отдыха перед Кубком Америки. Он стартует 13 июня, Аргентина будет хозяйкой турнира.

Месси в текущем сезоне провел 47 матчей за «Барселону», в которых забил 38 голов и отдал 14 ассистов.

«Барселона» лишилась шансов на чемпионство в Испании. Этот сезон она закончила с одним трофеем – Кубком Испании.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Барселоны»
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
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