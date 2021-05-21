Месси пропустит последний матч сезона в Примере, чтобы отдохнуть перед Кубком Америки

Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны» и не сыграет против «Эйбара» в Примере 22 мая. Информация официальная, разрешение дал главный тренер Рональд Куман.

Освободившееся время Месси отведет для отдыха перед Кубком Америки. Он стартует 13 июня, Аргентина будет хозяйкой турнира.

Месси в текущем сезоне провел 47 матчей за «Барселону», в которых забил 38 голов и отдал 14 ассистов.

«Барселона» лишилась шансов на чемпионство в Испании. Этот сезон она закончила с одним трофеем – Кубком Испании.