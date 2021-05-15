Серия А
Ювентус
Интер
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#Серия А #Ювентус #Интер

«Ювентус» и «Интер» забили пять голов на двоих. В матче были незабитый пенальти, автогол и два удаления

вчера, 20:55

«Ювентус» принимал «Интер» в предпоследнем туре Серии А и выиграл 3:2.

Получился сверхсобытийный матч:

  • Роналду не забил пенальти, но добил мяч, и «Ювентус» повел.
  • Лукаку сравнял с пенальти – 1:1.
  • Куадрадо в конце первого тайма вывел «Юве» вперед – 2:1.
  • На 55-й минуте Бентанкур оставил «Ювентус» вдесятером – удалился.
  • Автогол Кьеллини на 85-й минуте – 2:2.
  • В конце Перишич заработал пенальти для «Юве», который реализовал Куадрадо.
  • А затем составы сравнялись – был удален Брозович.
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 24
Куадрадо 45
Куадрадо 88
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 35
Кьеллини 83
  • «Интер» уже обеспечил себе чемпионство, матч для него ничего не решал.
  • «Ювентусу» нужно было побеждать, в противном случае клуб рисковал сильно ухудшить шансы на попадание в топ-4.
  • Конкуренты «Милан» и «Наполи» сыграют в воскресенье против «Фиорентины» и «Кальяри» соответственно.
  • В последнем туре «Ювентус встретится в гостях с «Болоньей».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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