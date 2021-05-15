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«Ювентус» и «Интер» забили пять голов на двоих. В матче были незабитый пенальти, автогол и два удаления
вчера, 20:55
«Ювентус» принимал «Интер» в предпоследнем туре Серии А и выиграл 3:2.
Получился сверхсобытийный матч:
- Роналду не забил пенальти, но добил мяч, и «Ювентус» повел.
- Лукаку сравнял с пенальти – 1:1.
- Куадрадо в конце первого тайма вывел «Юве» вперед – 2:1.
- На 55-й минуте Бентанкур оставил «Ювентус» вдесятером – удалился.
- Автогол Кьеллини на 85-й минуте – 2:2.
- В конце Перишич заработал пенальти для «Юве», который реализовал Куадрадо.
- А затем составы сравнялись – был удален Брозович.
- «Интер» уже обеспечил себе чемпионство, матч для него ничего не решал.
- «Ювентусу» нужно было побеждать, в противном случае клуб рисковал сильно ухудшить шансы на попадание в топ-4.
- Конкуренты «Милан» и «Наполи» сыграют в воскресенье против «Фиорентины» и «Кальяри» соответственно.
- В последнем туре «Ювентус встретится в гостях с «Болоньей».
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