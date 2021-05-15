ФНЛ
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#ФНЛ

Таблица завершившегося сезона ФНЛ-2020/21

52 минуты назад

В ФНЛ состоялся последний 42-й тур.

В нем определилась еще одна команда для стыковых матчей – «Алания», но ранее она не прошла лицензирование. РФС постановил, что в РПЛ выйдут «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а стыковые матчи проводиться не будут.

По регламенту ФНЛ должны покинуть «Шинник», «Чертаново», «Динамо» Брянск, «Иртыш», «Томь» и «Акрон». Но 17-е место (его занял «Акрон») должно быть спасительным, поскольку вылетевший из РПЛ «Тамбов» не будет заявлен в ФНЛ.

Итоговая таблица выглядит так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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