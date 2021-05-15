Ферран Торрес
АПЛ
Манчестер Сити
21-летний Торрес – самый молодой автор хет-трика в командах Гвардиолы. Даже Месси был старше
4 часа назад
«Манчестер Сити» обыграл 4:3 «Ньюкасл» в матче АПЛ, а три гола забил Ферран Торрес. Ему 21 год и 75 дней.
Лионель Месси в «Барселоне» при Гвардиоле делал хет-трик в 22 года.
Это второй хет-трик Торреса за полгода, первый был в игре за сборную Испании против Германии в Лиге наций в ноябре 2020-го.
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