Ферран Торрес
АПЛ
Манчестер Сити
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#Ферран Торрес #АПЛ #Манчестер Сити

21-летний Торрес – самый молодой автор хет-трика в командах Гвардиолы. Даже Месси был старше

4 часа назад

«Манчестер Сити» обыграл 4:3 «Ньюкасл» в матче АПЛ, а три гола забил Ферран Торрес. Ему 21 год и 75 дней.

Лионель Месси в «Барселоне» при Гвардиоле делал хет-трик в 22 года.

Это второй хет-трик Торреса за полгода, первый был в игре за сборную Испании против Германии в Лиге наций в ноябре 2020-го.

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